Рецепт маринованных помидоров под названием "Пальчики оближешь" поможет вам приготовить вкусное угощение для всей семьи
Politeka.net расскажет, как сделать закуску легко и быстро без лишних затрат.
Ингредиенты (порция на две литровые банки):
1-1,2 кг небольших помидоров;
6 зубчиков чеснока;
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2 луковицы;
половинка острого перца;
2 столовые ложки растительного масла (лучше рафинированного);
укроп и петрушка.
Для маринада на литр воды понадобится:
столовая ложка соли;
3 ложки сахара;
50 мл 50%-го уксуса;
по чайной ложке черного и душистого перца горошком;
4 лавровых листа.
Как приготовить:
Мелко нарезаем зелень укропа и петрушки, чеснок - кусочками покрупнее. Все это выкладываем на дно вымытых и высушенных банок, добавляем по кусочку острого перца. Масло хорошенько нагреваем и вливаем по столовой ложке в каждую емкость.
Моем помидоры, делим пополам и выкладываем в банки. Между половинками добавляем тонкие колечки лука. Периодически встряхиваем банку, чтобы помидоры ложились максимально плотно.
Для маринада необходимо вскипятить воду в кастрюльке, добавить соль сахар, перец-горошек, лавровый лист и уксус. Все это оставляем кипеть на 3-4 минуты, после чего снимаем с огня. Немного остывшим маринадом заливаем помидоры - на одну банку понадобится около 250 мл.
Стерилизуем банки 12-15 минут после закипания воды. Затем быстро закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем, ждем, пока наша консервация полностью не остынет. Все, помидоры "Пальчики оближешь" можно отправить в погреб или кладовку до нужной поры.
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