Рецепт маринованных помидоров под названием "Пальчики оближешь" поможет вам приготовить вкусное угощение для всей семьи

Politeka.net расскажет, как сделать закуску легко и быстро без лишних затрат.

Ингредиенты (порция на две литровые банки):

1-1,2 кг небольших помидоров;

6 зубчиков чеснока;

2 луковицы;

половинка острого перца;

2 столовые ложки растительного масла (лучше рафинированного);

укроп и петрушка.

Для маринада на литр воды понадобится:

столовая ложка соли;

3 ложки сахара;

50 мл 50%-го уксуса;

по чайной ложке черного и душистого перца горошком;

4 лавровых листа.

Как приготовить:

Мелко нарезаем зелень укропа и петрушки, чеснок - кусочками покрупнее. Все это выкладываем на дно вымытых и высушенных банок, добавляем по кусочку острого перца. Масло хорошенько нагреваем и вливаем по столовой ложке в каждую емкость.

Моем помидоры, делим пополам и выкладываем в банки. Между половинками добавляем тонкие колечки лука. Периодически встряхиваем банку, чтобы помидоры ложились максимально плотно.

Для маринада необходимо вскипятить воду в кастрюльке, добавить соль сахар, перец-горошек, лавровый лист и уксус. Все это оставляем кипеть на 3-4 минуты, после чего снимаем с огня. Немного остывшим маринадом заливаем помидоры - на одну банку понадобится около 250 мл.

Стерилизуем банки 12-15 минут после закипания воды. Затем быстро закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем, ждем, пока наша консервация полностью не остынет. Все, помидоры "Пальчики оближешь" можно отправить в погреб или кладовку до нужной поры.

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