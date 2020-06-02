Раз, два - и готово

Ленивые отбивные практически не уступают настоящим, но готовятся в разы быстрее

Politeka.net предлагает рецепт мясного блюда, которым очень просто накормить даже большую семью. Они подойдут к любому столу и мгновенно разлетятся, порадовав всех гостей.

Ингредиенты:

Куриный фарш (можно заменить другим) - 700 граммов;

Пшеничная мука - 5 столовых ложек;

Соль - чайная ложка;

Подсолнечное масло - 6 столовых ложек;

Молотый черный перец;

Яйца - 3 штуки.

Способ приготовления:

Первым делом выкладываем фарш в глубокую миску, перчим и солим по вкусу. Хорошо перемешиваем, а получившуюся массу сжимаем в комок и несколько раз ударяем о рабочую поверхность. Формируем из фарша шарики размером с куриное яйцо.

Взбиваем яйца в чистой посуде, добавляем немного соли и другие специи по вкусу. Посыпаем рабочую поверхность мукой, делаем из мясных шариков лепешки толщиной около полусантиметра, обавиливаем их в муке, макаем во взбитые яйца и обжариваем на сковороде с двух сторон под крышкой. Получившиеся ленивые отбивные выкладываем на тарелку или блюдо, предварительно простелив на него бумажное полотенце, которое впитает лишнее масло.

Все, угощение готово. Для пикантности можно подавать ленивые отбивные вместе с дольками лимона.

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