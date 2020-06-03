Любая хозяйка мечтает сделать оладьи пышными, но не у всех это выходит
Бывшая работница школьной столовой выдала их рецепт и хитрости во время приготовления, передает Politeka.net.
Третья хитрость заключается в том, что готовка проходит на среднем огне и с закрытой крышкой, а заметив пузырьки - переворачивайте оладьи.
А главный секрет пышных оладьей заключается в особом ингредиенте.
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Стоит лишь добавить немного газировки Sprite в тесто для оладий, и они получатся в 1 000 раз лучше, чем обычно. Более пышные, более влажные и пористые, ароматные.
Для теста вам понадобится:
- 0,5 ст. муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя для теста
- 0,5 ч. л. соли
- 120 г сливочного масла
- 0,5 ст. сметаны
- 1 ст. Sprite
Способ приготовления:
Для начала, смешайте муку, разрыхлитель и соль. Далее добавляем растопленное масло, сметану и Sprite. Перемешайте все ингредиенты, чтобы получилось мягкое и воздушное тесто, напоминающее по консистенции сметану. При необходимости добавьте еще немного муки.
Разогрейте масло на сковородке и ложкой, смоченной в холодной воде, выкладывайте оладушки.
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