Любая хозяйка мечтает сделать оладьи пышными, но не у всех это выходит

Бывшая работница школьной столовой выдала их рецепт и хитрости во время приготовления, передает Politeka.net.

Прежде всего нужно знать, что если вы готовите оладьи на кефире, кефир обязательно должен быть комнатной температуры. В противном случае оладьи подняться не смогут и вы только переведете продукт. 
 
Во вторых, вы должны дать тесту "отдохнуть" как минимум 15 минут, а уже перед жаркой не нужно его перемешивать - это может лишить пышности наши будущие оладьи.

Третья хитрость заключается в том, что готовка проходит на среднем огне и с закрытой крышкой, а заметив пузырьки - переворачивайте оладьи.

А главный секрет пышных оладьей заключается в особом ингредиенте.

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Стоит лишь добавить немного газировки Sprite в тесто для оладий, и они получатся в 1 000 раз лучше, чем обычно. Более пышные, более влажные и пористые, ароматные.

Для теста вам понадобится: 

  • 0,5 ст. муки
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя для теста
  • 0,5 ч. л. соли
  • 120 г сливочного масла
  • 0,5 ст. сметаны
  • 1 ст. Sprite

Способ приготовления: 

Для начала, смешайте муку, разрыхлитель и соль. Далее добавляем растопленное масло, сметану и Sprite. Перемешайте все ингредиенты, чтобы получилось мягкое и воздушное тесто, напоминающее по консистенции сметану. При необходимости добавьте еще немного муки.

Разогрейте масло на сковородке и ложкой, смоченной в холодной воде, выкладывайте оладушки.

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