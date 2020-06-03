Мирное воплощение природы в жизни заставляет изумляться
На AdMe.ru представили фотографии, где главный герой — сама жизнь.
1. Он не просто вырос на кирпичной стене, но и расцвел. И как расцвел!
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2. Вот как выглядит настоящая жажда к жизни
3. Забытая в бане картошка, которую не нужно будет полоть
4. А этот асфальт не наш "Автодор" прокладывал?
5. «Сегодня увидел маленькое чудо природы. В старом мощном дереве, в уютном „кармашке“, защищенный от ветров и непогоды, зеленеет юный росток»
6. Природу не победить
7. Крошечный сад в бетонных джунглях
8. После лесного пожара жизнь только начинается
9. «Купили яйца и положили их в кастрюлю под лампу. Через 17 дней одно яйцо зашевелилось и замерло. Расстроились. А через сутки муж сообщил: „У вас там зверь!“ Знакомьтесь: зверь»
«Потом вылупились еще 5 желтых комочков. Перепелята — милые создания, которые спят и какают везде. Сейчас им по 50–55 дней. Несколько суток назад они снесли первые яйца и готовятся к переезду на дачу к дедушке».
10. А вот это кадр уже на грани с мистикой
Напомним, град и мощные ливни наделали бед в Украине, улицы ушли под воду: кадры внезапной стихии.
Как сообщала Politeka, погода готовит украинцам новый удар, апрель не пощадит никого: важное предупреждение.
Также Politeka писала, что снег, заморозки и штормовое предупреждение: погода в Украине ударит со всей силой.