Мирное воплощение природы в жизни заставляет изумляться

На AdMe.ru представили фотографии, где главный герой — сама жизнь.

2. Вот как выглядит настоящая жажда к жизни

3. Забытая в бане картошка, которую не нужно будет полоть

4. А этот асфальт не наш "Автодор" прокладывал?

5. «Сегодня увидел маленькое чудо природы. В старом мощном дереве, в уютном „кармашке“, защищенный от ветров и непогоды, зеленеет юный росток»

6. Природу не победить

7. Крошечный сад в бетонных джунглях

8. После лесного пожара жизнь только начинается

9. «Купили яйца и положили их в кастрюлю под лампу. Через 17 дней одно яйцо зашевелилось и замерло. Расстроились. А через сутки муж сообщил: „У вас там зверь!“ Знакомьтесь: зверь»

«Потом вылупились еще 5 желтых комочков. Перепелята — милые создания, которые спят и какают везде. Сейчас им по 50–55 дней. Несколько суток назад они снесли первые яйца и готовятся к переезду на дачу к дедушке».