В Книге рекордов Гиннеса, среди тысяч разнообразных и уникальных рекордов зафиксировано одно очень интересное достижение женщины, которая в течение своей жизни рожала 27 раз и имела 69 детей.

Этой уникальной семь’семьей были супруги Валентины и Джозефа и 69 их родных детей. Данные Книги рекордов Гиннесса говорят, что Валентина является самой плодовитой женщиной в истории человечества. Супруги жили в 18 веке (женщина, по одним данным, прожила с 1700 по 1782 год, по другим же ее продолжительность жизни составила 76 лет ). Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Znaj.

Такое количество родов и детей свидетельствует о удивительные генетические особенности женщины. Уникальным является и тот факт, что в семь’й часто рождались близнецы.

Шестнадцать раз в многодетной семье рождались двойняшки, 7 раз появлялась на свет тройня и четыре раза женщина родила сразу четырех детей.

Ранее сообщалось, что несмотря на медицинскую реформу украинских рожениц продолжают требовать деньги за роды.

Как известно, с 1 апреля 2020 года в Украине заработала программа «Медицинская помощь при родах». Согласно этой программы, Нацслужба здоровье Украины должна оплачивать медицинским учреждениям все принятые роды. Однако на практике за роды как и раньше доплачивают пациенты.

Как рассказал несколько молодых мам газете «Экспресс», с них требовали дополнительные деньги в больницах, у которых был заключен договор с НСЗУ, а все препараты они оплачивали самостоятельно. Роженицам заявили, что деньги больнице не выделили, поэтому нужно обеспечить себя самостоятельно. Например, Виктории Кішинській со Львова пришлось ежедневно тратить не менее 1 600 гривен на пребывание в больнице. А операционный пакет и вовсе стоил 6 тысяч гривен. Правда, одна из рожениц заявила, что ничего не платила за пребывание в палате и вакцинацию.

Напомним, что медицинские услуги для украинцев станут бесплатными: за что теперь не придется раскрывать кошелек.

Как сообщала Рoliteka, новую бесплатную услугу вводят для украинцев, заявление МИНЗДРАВА: "Раз в пять дней...".

Также Рoliteka писала, что украинок заставят доплачивать за роды, глава МИНЗДРАВА поразил беспощадным решением: "такова жизнь".