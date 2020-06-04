Данный пирог очень прост в приготовлении, и является достаточно бюджетным относительно своих ингредиентов.
Ингредиенты и продукты, которые нужны для выпечки пирога есть практически у каждой хозяйки на кухне. Приготовления не займет много времени, так как нужно просто смешать продукты. Передает Politeka.net.
Ингредиенты:
- мука – один стакан
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- кефир – один стакан
- манная крупа – один стакан
- сахар – один стакан
- соль – щепотка
- растительное масло – 0,5 стакана
- разрыхлитель – 1 ч. л
- ваниль
Способ приготовления:
Муку и разрыхлитель смешать.
В миске соединить кефир, манную крупу, сахар, растительное масло и ванилин.
Муку с разрыхлителем просеять постепенно в тесто. Перемешать лопаткой до однородности.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом и немного присыпать мукой. Затем равномерно распределить тесто по форме.
Духовку разогреть до 180 ℃, выпекать пирог примерно 35-40 минут.
После всех этих шагов приготовления, вы сможете самостоятельно испробовать этот по истине простой, но в тоже время очень вкусный пирог.
Ранее сообщалось, что известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о том, как приготовить вкусный десерт.
Повар раскрыл рецепт десерта трайфл в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Это одно из вкуснейших блюд, благодаря которому клубника "играет" по-новому.
Рецепт рассчитан на три порции. Итак, для приготовления мусса в черном шоколаде понадобятся:
30 грамм желтков;
30 грамм сахара;
100 граммов + 110 граммов сливок;
50 грамм черного шоколада;
28 грамм желатиновой массы.
Способ приготовления:
Развести четыре грамма желатина в 24 граммах воды, чтобы получилось 28 грамм желатиновой массы.
В сотейнике смешать 100 граммов сливок с желтками и сахаром. Заварить крем англез при температуре 83 ℃ (на маленьком огне так, чтобы желтки не разварились, а как только крем загустел - снять с плиты).
Смешиваем желатиновую массу с черным шоколадом.
110 граммов сливок взбить до мягких пиков, а далее смешать шоколадно-яичную массу вместе со взбитыми сливками.
Разлить теплый мусс в три стакана (около 250 мл), заморозить для презентации, поставив в морозилку на пять минут, а далее - охладить в холодильнике.
Для клубничного крема понадобятся:
50 грамм пюре клубники;
85 грамм белого шоколада;
семь грамм желатиновой массы;
четыре грамма лимонного сока;
15 грамм сливочного масла.
Приготовление:
В пюре из клубники добавить сок лимона и прокипятить. Нужно сделать желатиновую массу (один грамм желатина на шесть граммов воды). Далее - добавить в пюре и растворить.
На водяной бане или в микроволновой печи растопить белый шоколад, клубничное пюре добавьте к шоколаду и взбить блендером.
Затем добавить сливочное масло комнатной температуры, и еще раз взбить блендером.
Получившийся клубничный крем намазать на холодный шоколадный мусс. Можно добавить любимые нарезанные пирожные.
Последний шаг: порезать клубнику и украсить десерт, который таит во рту. Приятного аппетита!
Напомним, что легендарный повар назвал главный секрет идеальной яичницы: изменит все лишь одна деталь
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