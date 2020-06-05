Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые могут рассчитывать на солидную прибыль этим летом

По словам специалиста, уникальный шанс получат четыре представителя Зодиакального круга.





Овен

Лето позволит реализовать Овнам все задумки, которые накопились в прошлом. Звезды сделают все, чтобы вы добились желаемого успеха в финансовой сфере.

Глоба уверен, что вам предоставится шанс получить новую должность или даже изменить работу. В то же время астролог советует Овнам не расслабляться - для достижения поставленных целей вам предстоит приложить немало усилий.

Даже если пока не видите никаких перспектив, старайтесь с первых летних дней впитывать новые знания. Главное поймать момент и не растеряться.

Близнецы

Еще одним счастливчиком лета стали Близнецы, но в июне вас ждут некоторые проблемы. Огромное количество работы просто свалится вам на голову и вам придется немого попотеть. Но ваш труд будет щедро вознаграждён - или ваш начальник одарит вас финансово, или же вы обретете идею для собственного дела.

Лев



Этот зодиакальный представитель вытащил свой счастливый билет, потому что Bселенная буквально завалит вас уникальными возможностями обогатиться летом.

Сильно не напрягаясь, вы сможете существенно набить свой кошелек не прилагая к этому максимума усилий. Но не стоит быть жадным - Глоба советует сосредоточиться лишь на одном направлении или проекте. Спонтанные решения также навредят финансам Львов, так что старайтесь подходить к делам с холодной головой и чистым разумом.

Стрелец



Финансовое везение всколыхнет вашу жизнь уже в первый месяц лета. Глоба советует не пугаться всего нового, так как это будет предвестником ваших дальнейших успехов.

У вас получится проявить себя с лучшей стороны в сложном проекте, что откроет новые карьерные перспективы. Hовая должность принесет больше свободы, денег и простора для творчества и активности. Кроме того, Глоба уверен, что Стрельцам удастся не только накопить, но и лишиться неожиданных растрат.

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