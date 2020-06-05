В православном веровании существуют особенные дни, когда всем верующим людям нужно вспомнить о покойных родителях, посетить церковь и помолиться за их души.

Эти специальные дни, называются "родительскими субботами" и не имеют четкого ежегодного расписания в календаре, поскольку зависят от даты празднования Пасхи. Передает Politeka.net со ссылкой на материал портала Сегодня.

По информации православного расчёту родительских суббот на 2020 год, поминальные дни происходят шесть раз за год. Первые поминальные дни в этом году припадают на 14, 21 и 28 марта. Данные даты выпадают на вторую, третью и четвертую недели Великого поста.

В дни поминовения в православных храмах традиционно проходят заупокойные литургии.

Следующей дата для специальных молитв за усопшими, это Радоница, которая в 2020 году выпадает на 28 апреля. Уточняется, что в этот день живые должны поделиться с умершими радостной вестью о воскресении Иисуса Христа и обретении им вечной жизни. В этом году карантин стал причиной переноса Радоницы с 28 апреля на 6 июня.

Принятие такого переноса управленцам православной церкви было принято неспроста, ведь именно 6 июня - Троицкая суббота, в течении которой положено поминать не только усопших близких, но и всех остальных крещеных людей за всю историю человечества. На Троицкую субботу традиционно украшали могилы умерших зелеными ветвями и свежими цветами, а в церквях обычно священники проводят заупокойные службы.

Ранее сообщалось, что праздник Святой Троицы привязан к Пасхе, а потому каждый год отмечается в разные дни. Узнать, когда он будет, очень просто - достаточно отсчитать по календарю 50 дней после Воскресения Христова. Из-за этого праздник еще называется Пятидесятницей.

Православные украинцы отметили Пасху 19 апреля, соответственно, Троицу в 2020 году будут встречать 7 июня.

Стоит отметить, что католики праздную Троицу в первое воскресенье после Пятидесятницы. В 2020 году Католическая Пасха наступила на неделю раньше православной - 12 апреля, а Пятидесятница - 31 мая. Следующее воскресенье приходится как раз на 7 июня, поэтому христиане обеих конфессий отметят Троицу в один день.

В Украине Троица признана праздником на государственном уровне, поэтому все граждане получают дополнительный выходной. В этом году украинцы будут отдыхать в воскресенье 7 июня, а также 8 июня, в понедельник.

Напомним, отдых в июне 2020 года: сколько дополнительных выходных подарят украинцам.

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