Эдемский сад, описанный в Библии, мог находиться в Южной Африке

Такое предположение выдвинули эксперты из Колорадского университета в Денвере (США), передает Politeka.net со ссылкой Quaternary Science Reviews.

В частности, не исключено, что он располагался в местечке Пиннакл-Пойнт, расположенном на Палео-Агульской равнине в Южной Африке. Однако увидеть райский сад не представляется возможным, поскольку он уже несколько тысячелетий находится под водой.

По мнению ученых, в этом районе, кроме людей, могли обитать и животные. По крайней мере, такая версия появилась после проведения сравнительного анализа останков зубов 39 древних антилоп. По составу эмали можно установить, чем питалась особь на протяжении всей жизни. И оказалось, что травоядные вели оседлый образ жизнии чувствовали себя вполне комфортно. Им не требовалось мигрировать в поисках пищи, поскольку она всегда была в изобилии.

Также, согласно проведенным ранее исследованиям, здесь могла располагаться одна из самых древних стоянок разумных людей.

Ученые уверены, что Homo sapiens. жили там еще 170 тысяч лет назад, во времена ледникового периода. Тогда на африканском континенте стояла жара, а уровень воды был значительно ниже, поскольку воду вбирали в себя огромные полярные ледники.

Древние речные системы сформировали широкую прибрежную зону. Когда уровень моря поднимался, жившие на равнине люди добывали моллюсков и прочие «морепродукты». Когда он отступал, на увлажненной земле начинала цвести растительность, приходили травоядные, а за ними и хищники. Так создавалась уникальная экосистема, которая предоставляла человеку достаточно ресурсов для жизни.

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