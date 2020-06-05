Благородная история произошла в России, на одном из местных рынков

Не рядовой случай произошел в одном из городков России, простой мужчина, который пришел на рынок за продуктами, увидел бабушку, которая продавала щенка, мужчина купил собачку за 500 рублей, но после этого началось самое интересное…

Проходя по рядам местного рынка, мужчина по имени Николай увидел бабушку, при взгляде на которую в душе просыпалось чувство совести и желания о помощи. Одета пенсионерка была в очень старые вещи, на голове потрепанный платок… У ее ног лежали какие-то вещи, принесенные из дома на продажу, а рядом стояла коробка. Николай остановился и заглянул в нее, там лежал пятнистый щенок. Передает Politeka.net со ссылкой на SM News.

«Продается?» — спросил он у бабушки. «Да, сынок, 500 рублей, бери, не пожалеешь», — ответила старушка.

Мужчина купил собаку, и они отправились домой. Малыш получил кличку Рэкс, на протяжении недели он осваивался в новом доме.

После покупки, мужчина решил отвезти Рэкса на просмотр к ветеринару.

После визита в клинику, Николай отправился прямиком на рынок, он разыскал ту самою старушку и доплатил ей еще 10 000 рублей. Бабушка с удивлением спросила: «за что, сынок?».

А он ответил: «это Вам на хлеб, не нужно больше здесь стоять. У меня только один вопрос: где вы взяли того пятнистого щенка?» И старушка ответила, что он прибился к ее дому, прокормить она его не могла, поэтому решила продать. И щенку будет хорошо и ей лишняя копейка…

Как оказалось, что мужчина вернулся с доплатой к бабушке из-за того, что ветеринар, осмотрев Рэкса, сказал, что это вовсе не дворняжка, а щенок австралийской овчарки.

А стоят они от 20 до 55 тысяч рублей. Такую сумму он не смог дать бабушке, но и 500 рублей было мало за породистую собаку.

Ранее сообщалось, что Скиф-тай-дон — это самая маленькая порода кошек. Взрослые животные навсегда остаются крошечных размеров — они всегда похожи на трехмесячных котят.

Вывели эту породу совершенно случайно - после спаривания кошек тайской породы на свет появился необычный котенок, который спустя некоторое время не подрастал. После этого ростовчанка принялась активно их разводить.

Спустя несколько лет эта порода была признана специалистами.

От своих тайских предков скиф-тай-доны унаследовали лишь окрас. Размер взрослой особи просто шокирует - взрослая кошка весит всего лишь 900 грамм, но бывают и исключения.

Несмотря на такую миниатюрность, коты этой породы довольно сильные и любители поиграть.

Скиф-тай-доны прекрасно поддаются дрессировке и отличаются особой преданностью к хозяину. Кроме того, у них есть особенность: их хвост может быть загнут в спираль, а задние лапы этих маленьких кошек чуть длиннее передних.

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