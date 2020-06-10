Астролог Tамара Глоба назвала знаки Зодиака, которых ждет невезение летом

Среди главных неудачников оказались четыре представителя Зодиакального круга.



Tелец

Черная полоса для Тельцов наступит с приходом больших перемен. Они сильно повлияют на вашу жизнь и заставят вас столкнутся с чередой проблем.

Неудачи начнутся в работе и с финансами. Во избежания более серьезных проблем астролог советует избегать больших покупок, новых вложений и давать деньги в долг. Тельцам не стоит избегать любых рисков, так как это может закончится плачевно. Этот период закончится лишь в начале осень, так что вам придется потерпеть.

Лев

Немалое количество испытаний лето приготовило и представителям этого знака Зодиака. Глоба уверяет, что все может осложнится до такой степени, что вам придется забыть и об отпуске. Лишь труд может немного сгладить ситуацию. Астролог призывает Львов не падать духом, а максимально выложится. Только тогда вы сможете преодолеть этот сложный период.



Bесы

Везение окончательно покинет рожденных под этим знаком Зодиака. Каждой ваше решение и действие будет обречено на провал. Глоба советует не отчаиваться, так как пережив все испытания, которые уготовила вам судьба, вы сможете расстаться со всем лишним и перезагрузить свою жизнь.

Kозерог

Козерогам этим летом придется покинуть зону комфорта. Вам придется собраться и решить массу накопившихся проблем. Hо вам будет проще, если воспримете происходящее в качестве подарка судьбы, а не проклятья. Bедь в итоге Kозерог станет более сильным и сможет выйти на совершенно новый уровень.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.