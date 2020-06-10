Профессионалы в области фен-шуй назвали 5 самых сильных домашних растений, которые принесут мир и благополучие в семью.

Эти комнатные цветы сделают дом не только уютным, но и принесут в него много хорошего — любовь, благополучие, мир и гармонию. Передает Politeka.net.

Учение Фен-шуй называет эти цветки магнитом для любви и семейного счастья:

№1 Спатифиллум

Еще эти комнатные цветы называют «женским счастьем». И не просто так. Это растение — номер один среди тех, кто сильнее всего притягивает любовь. Оно приносит счастье женщине. Если она одинока, то скоро встретит свою вторую половинку, а если она замужем, то принесет гармонию в браке.

№2 Узамбарская фиалка

Это чудотворное растение. Его называют символом вечной любви. Эта фиалка приносит счастье и благополучие, искренние чувства на всю жизнь и нежность в отношениях.

№3 Аихризон

Эти комнатные цветы называют «деревом любви». Притягивает настоящую любовь, свежесть чувств, мягкость отношений. Это лучшее лекарство, если отношения в браке уже остыли или стали обыденными.

№4 Оксалис

Чудесные комнатные цветы, листочки которых напоминают по форме сердце. Эти растения принято дарить по случаю какого-то торжества. Они приносят успех во всех жизненных сферах и являются символом удачи. Удача в любви тоже будет очень мощной.

№5 Калатея

Эти комнатные цветы очень неприхотливы, они могут жить до 4 лет без ухода. Растение символизирует удачу в жизни, приносит счастье и радость. Для семьи оно незаменимо, так как сделает всех домочадцев счастливыми, удачливыми и поможет каждому обрести гармонию отдушину в любви и отношениях.

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