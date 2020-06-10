Тысячи пользователей соцсети инстаграм получили нового героя, им стал кот-старик, видео с которым, набирает тысячи просмотров и лайков.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на видеоролик Instagram-сообществе kind_animals.

На видео видно, что девушка держит на ладони маленького красавца с очень интересным окрасом. Котенок уже довольно внушительных размеров.

Видно, что на ушках малыша есть так называемые кисточки. Вполне возможно, что это девочка так как котенок трехцветный.

Несмотря на то, что он еще совсем маленький, котенок похож на седого старичка.

"Малыш", - кратко подписали милый видеоролик в сообществе.

Всего за 3 часа видео успело собрать больше 7 тысяч просмотров. У котенка есть все шансы стать звездой интернета.

Отмечается, что этот милый котенок относится к породе Мейн-кун. Эти коты отличаются своими крупными размерами, взрослая особь может достигать 10 килограмм (самец) и 6 кг (самка), 30–40 см в холке, 1 м в длину.

Ранее сообщалось, что не рядовой случай произошел в одном из городков России, простой мужчина, который пришел на рынок за продуктами, увидел бабушку, которая продавала щенка, мужчина купил собачку за 500 рублей, но после этого началось самое интересное…

Мужчина купил собаку, и они отправились домой. Малыш получил кличку Рэкс, на протяжении недели он осваивался в новом доме.

Как оказалось, что мужчина вернулся с доплатой к бабушке из-за того, что ветеринар, осмотрев Рэкса, сказал, что это вовсе не дворняжка, а щенок австралийской овчарки.

А стоят они от 20 до 55 тысяч рублей. Такую сумму он не смог дать бабушке, но и 500 рублей было мало за породистую собаку.

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