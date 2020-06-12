Сеть покорила необычная собака-лиса, а всему причиной ее уникальная внешность.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Clutch.

Дейв Лашио два года назад у заводчика приобрел щенка породы помски. Эта порода является смесью двух других популярных пород собак — хаски и померанского шпица. Поэтому помски имеют очень необычную и красивую внешность. Они чем-то напоминают хаски, отличаются большим разнообразием окраса и маленькими размерами — что-то среднее между крохотным шпицем и довольно крупными хаски.

Так в семье Дейва появилась собака Миа. Питомец был примечателен тем, что у него была ярко-рыжая, буквально морковного цвета шерсть, которая встречается довольно редко.

Миа росла. И с возрастом черты внешности собаки начали меняться. Мордочка вытянулась, хвост распушился, а уши заострились на кончиках. К двум годам Миа уже почти ничем не напоминала собаку, а больше всего походила на лису. И яркий рыжий цвет шерсти лишь подчеркивал это сходство.

Однажды утром Дейва разбудил звонок его друга, который сообщил, что его собака стала звездой Сети. Дейв не поверил. «Да ладно?!», — удивился он. Но все оказалось действительно так.

Пользователи Сети следили за Мией в социальных сетях. Они пришли в восторг от внешности собаки. Многие даже не верили, что это действительно пес, а не лиса.

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Очередное нападение бродячей собаки на ребёнка произошло на днях. О происшествии рассказала в соцсетях мать пострадавшего мальчика Ольга Филькова, передает Politeka.net.

По словам женщины, она с детьми пришла отдохнуть к морю на центральный пляж города. Неподалёку от того места, где они расположились, лежало несколько бродячих собак.

Жительница Черноморска уточнила, что дети держались в стороне от животных и никаких резких движений в их сторону не совершали.

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Вывели эту породу совершенно случайно - после спаривания кошек тайской породы на свет появился необычный котенок, который спустя некоторое время не подрастал. После этого ростовчанка принялась активно их разводить.

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