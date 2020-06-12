Собаки - это не только лучшие друзья человека, но и настоящие защитники. Пусть хоть кто-то попытается вас обидеть в присутствии вашего любимца – обидчик сразу же нарвется на агрессию вашей собаки.
Подборка самых верных и сильных домашних питомцев, передает Politeka.net со ссылкой на Clutch.
Тибетский мастиф
Животные этой породы постают большими и могучими. Мастиф очень злой и агрессивный песик по внешнему виду, но внутри таится милое существо. Они очень преданны семье.
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Немецкая овчарка
Верные защитники, которые готовы всегда вас защитить. На самом дели собаки этой породы очень дружелюбные и доверчивые.
Доберман
От этих худощавых, но таких мускулистых и накачанных красавцев дух захватывает в миг. Их длинным и массивным лапам могут позавидовать другие породистые собаки и даже люди-спортсмены.
Чинук
Длинношерстые большие охранники с доброй душой. Для них нету невыполнимых задач. Они не знают, что такое агрессия, потому что чинуки являются самыми уравновешенными псами.
Пули
Древняя порода овчарок с очень интересным и забавным внешним видом. Вместо пушистой шерсти у собак растут густые дреды. Это небольшие доги, но очень энергичны и активны.
Ранее мы сообщали, что в заброшенном доме на окраине села под Одессой был найден голодный и измученный пес породы алабай.
Бедное животное было привязано на цепи на территории заброшенной фермы в Беляевском районе.
Собаку оставили без еды и воды, в ужасных условиях, совершенно одну. Ее спасли от верной гибели волонтеры и сейчас она пребывает в ветеринарной клинике Одессы.
Также мы писали, что в Измаиле Одесской области активизировался догхантер, который массово травит собак.
Об этом на страницах соцсетей сообщила местная жительница Олеся Харитонова, передает Politeka.net.
Она утверждает, что живодером является мужчина лет 55-60, который ездит на велосипеде и раскидывает отраву в районе 11-го автокооператива на улице Транспортников. Животные умирают в страшных муках.
Напомним, ранее мы рассказывали, как офисная работа разрушает наше здоровье.
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