Собаки - это не только лучшие друзья человека, но и настоящие защитники. Пусть хоть кто-то попытается вас обидеть в присутствии вашего любимца – обидчик сразу же нарвется на агрессию вашей собаки.

Подборка самых верных и сильных домашних питомцев, передает Politeka.net со ссылкой на Clutch.

Тибетский мастиф

Животные этой породы постают большими и могучими. Мастиф очень злой и агрессивный песик по внешнему виду, но внутри таится милое существо. Они очень преданны семье.

Немецкая овчарка

Верные защитники, которые готовы всегда вас защитить. На самом дели собаки этой породы очень дружелюбные и доверчивые.

Доберман

От этих худощавых, но таких мускулистых и накачанных красавцев дух захватывает в миг. Их длинным и массивным лапам могут позавидовать другие породистые собаки и даже люди-спортсмены.

Чинук

Длинношерстые большие охранники с доброй душой. Для них нету невыполнимых задач. Они не знают, что такое агрессия, потому что чинуки являются самыми уравновешенными псами.

Пули

Древняя порода овчарок с очень интересным и забавным внешним видом. Вместо пушистой шерсти у собак растут густые дреды. Это небольшие доги, но очень энергичны и активны.

Ранее мы сообщали, что в заброшенном доме на окраине села под Одессой был найден голодный и измученный пес породы алабай.

Бедное животное было привязано на цепи на территории заброшенной фермы в Беляевском районе.

Собаку оставили без еды и воды, в ужасных условиях, совершенно одну. Ее спасли от верной гибели волонтеры и сейчас она пребывает в ветеринарной клинике Одессы.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области активизировался догхантер, который массово травит собак.

Об этом на страницах соцсетей сообщила местная жительница Олеся Харитонова, передает Politeka.net.

Она утверждает, что живодером является мужчина лет 55-60, который ездит на велосипеде и раскидывает отраву в районе 11-го автокооператива на улице Транспортников. Животные умирают в страшных муках.

Напомним, ранее мы рассказывали, как офисная работа разрушает наше здоровье.

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