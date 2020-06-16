Женщина в года столкнулась с непониманием родственников из-за своего желания отправится в путешествие



Слова автора данной истории приводит "Цикавопро".



"Моя знакомая Елена, рассказала о том, что ее мама на старости лет решила бросить свою скучную жизнь, сдала 3-комнатную квартиру, а сама уехала путешествовать. Сейчас в Абхазии живет, но скоро собирается в Турцию, а потом в Болгарию", - начала свой рассказ женщина.



По ее словам, тогда мать ее знакомой столкнулась с непониманием со стороны затя.

"В таком возрасте уже нельзя путешествовать. Нечего ездить и семью нашу позорить", - говорил он.

Такого мнение придерживалась и свекровь:

"В таком возрасте нужно не о себе думать, а о детях и внуках. Петр каждый день мне об этом говорит. Ему кредит за машину надо платить, а мать вместо того, чтобы помочь на моря поехала", - возмущалась она.

Дочь этой женщины и сама уже подумывала над тем, то мама будет помогать им с кредитом.

"Чего-то Елена считает, что все должны сочувствовать ей в этой ситуации и так и есть! Почему в нашей стране сложилось такое мнение, что пенсионеры должны забросить свою жизнь и полностью отдаться детям и внукам? Почему-то все думают, что в старшем возрасте людям не надо уже ничего, все равно скоро умирать", - недоумевает рассказчица.



В пример она приводит еще одну историю, которая закончилась более чем счастливо.

"А я думаю, что женщина с такой бешеной энергией скоро снова замуж выйдет. Я уже одну такую историю знаю. Вышла женщина на пенсию, позабавилась с внуком месяц-два, а потом рванула в Стамбул и вышла там замуж. Тогда все пытались отговорить ее, даже скандалы устраивали, а она все равно поехала. Сейчас живет в большом доме, ни в чем себе не отказывает. А вот родственникам так и не суждено было увидеть ее роскошную жизнь, потому что сами отношения испортили", - отметила женщина.

Напомним, Валюха из "Сватов" заинтриговала "траурным" образом: "Какая...".

Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» очаровала помолодевшим видом с эффектной прической: «Красавица!».

Также Politeka писала, что Валюха из «Сватов» сменила прическу и поразила откровением о личном: «Жизнь заставляет!».