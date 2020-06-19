А вы уже выбирались за грибами?

В Украине набирает обороты грибной сезон

Как передает Politeka.net, снимками трофеев тихой охоты поделились пользователи сети.

Весенние заливные дожди, которые успели уже всем поднадоесть, будто извиняясь, дали возможность украинца выйти в лес и насладится сбором грибов.

На смену осадкам прошла солнечная погода и украинские леса просто заполонили грибы. Пользователи сети уже начали выставлять на всеобщее обозрение результаты своих трудов.

К примеру, Леся Беризка похвасталась неплохим утренним "уловом" в Киево-Святошинском районе столицы.

Сергей Качанов даже не смог сдержать эмоций, показывая результат похода в лес.

Карпатские леса также не пасут задних - свою добычу показал Юрий Соломченко.

Ранее, известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом курицы с грибами.

Сперва нужно налить оливкового масла на сковородку, после чего добавить туда лук шалот. Дальше туда нужно добавить грибы. Через несколько минут туда необходимо добавить шпинат, который сперва нужно подготовить (обрезать хвостики), а также Моцареллу. Это все складываем в контейнер, чтобы начинка остыла.

Подготавливаем филе, делая на нем глубокий надрез. Туда кладем начинку, начиная со шпината. Это все необходимо «закрыть» при помощи бамбуковой палочки. Далее нужно ее посолить и поперчить.

После этого ее нужно отправить на гриль до появления хрустящей корочки.

Напомним, что легендарный повар назвал главный секрет идеальной яичницы: изменит все лишь одна деталь

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