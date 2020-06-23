43 года супруги из Нигерии ждали того дня, когда станут родителями

В Университетской больниц Лагоса на свет появилась двойня – мальчик и девочка, матери которых, Маргарет Аденуга 68 лет, а ее мужу Ноа – 70. Об этой удивительной истории и сообщает Daily Mail.

По информации журналистов, дети родились 14 апреля на 37-й неделе беременности в результате ЭКО. Прежде, чем стать родителями, супруги прошли через три неудачные процедуры экстракорпорального оплодотворения и 43 года ожидания прибавления в семействе.

Как рассказал журналистам новоиспеченный отец, еще в 1996 году ему приснился сон о том, что они с супругой таки станут родителями, и рождение детей сделает их известными на весь мир.

Дети появились на свет путем кесаревого сечения. По словам сотрудников госпиталя, процедуру ЭКО женщине сделали в другой клинике, а они только вели наблюдение за беременностью и приняли роды. Этот случай – уникальный в истории их медучреждения.

Лечащий врач Маргарет, Адейеми Окуново, назвал рождение этих малышей «чудом», но добавил, что пара очень рискнула, решившись на беременность в таком возрасте.

Британские специалисты отмечают, что шансы на беременность после ЭКО для женщин моложе 35 лет составляют около 30 процентов, а после 45 лет – всего два процента.

Сейчас мама и дети чувствуют себя прекрасно.

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