Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет в любви в июле

Всего специалист выделил троих счастливчиков.

Tелец

Представителям этого знака Зодиака придется столкнуться с проблемами в начале второго месяца лета. Астролог считает, что угроза придет к вам с прошлого. Первую неделю июля вы будете разбираться с трудностями, но в итоге вы окажетесь на коне.

Борьба Тельцов с испытаниями приведет их к любви. Bам придется выбраться из зоны комфорта и с кем-то познакомиться, чтобы справиться с неприятностями. И тут Глоба советует не упустить момент - эта встреча может быть для вас судьбоносной.

Лев

Одиноким Львам судьба предоставить шанс обрести свою вторую половинку в июле. Глоба уверяет, что вам нужно отбросить все сомнения и собраться, ведь этот период станет для вас идеальной возможностью обрести своего спутника по жизни. Знакомство окажется спонтанным и может закончится серьезными отношениями.

Стрелец



А вот рожденным под этим знаком Зодиака можно наконец-то расслабится в июле. Вас ждет удивительное время: судьба уготовила для вас романтические приключения, которые изменят ваш взгляд на жизнь. Глоба советует не сильно радоваться, так как они не станут серьезными, но довольно сильно повлияют на ваше будущее.