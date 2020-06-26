Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждут проблемы в июле
Всего специалисты выделили троих неудачников второго месяца лета.
Овен
Для рожденных под этим знаком Зодиака июлю сулить множество проблем. Уже с первых дней месяца вы почувствуете упадок сил. Астрологи предупреждают, что вам лучше избегать необдуманных действий в этот период. Овны могут обзавестись новыми недоброжелателями и нажить себе новых проблем. Главное пережить первые недели июля - тогда все пойдет на поправку.
Лев
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Начало второго месяца лета будет не менее гадким и у Львов. Астрологи уверяют, что самыми неблагоприятными днями станет для вас первая неделя и последние два дня месяца. Специалисты настоятельно рекомендуют не принимать серьезных решений в эти дни. В остальном же для вас июль сложится довольно удачно, а благодаря выдержке и холодной голове вы сможете значительно улучшить свою жизнь.
Дева
У представителей этого знака Зодиака все будет идти наперекосяк на протяжении всего месяца. Астрологи предупреждают, что неудачи настигнут вас практически во всех сферах жизни: от срывов планов на работе, до трудностей с финансами. В то же время специалисты уверены, что справится со всем навалившимся Девам поможет отдых и осторожность. Вам предстоит подходить к каждому вопросу максимально сосредоточено, и только тогда вы сможете избежать провала.
Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.
Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.