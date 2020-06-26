Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждут проблемы в июле



Всего специалисты выделили троих неудачников второго месяца лета.

Овен

Для рожденных под этим знаком Зодиака июлю сулить множество проблем. Уже с первых дней месяца вы почувствуете упадок сил. Астрологи предупреждают, что вам лучше избегать необдуманных действий в этот период. Овны могут обзавестись новыми недоброжелателями и нажить себе новых проблем. Главное пережить первые недели июля - тогда все пойдет на поправку.



Лев

Начало второго месяца лета будет не менее гадким и у Львов. Астрологи уверяют, что самыми неблагоприятными днями станет для вас первая неделя и последние два дня месяца. Специалисты настоятельно рекомендуют не принимать серьезных решений в эти дни. В остальном же для вас июль сложится довольно удачно, а благодаря выдержке и холодной голове вы сможете значительно улучшить свою жизнь.

Дева

У представителей этого знака Зодиака все будет идти наперекосяк на протяжении всего месяца. Астрологи предупреждают, что неудачи настигнут вас практически во всех сферах жизни: от срывов планов на работе, до трудностей с финансами. В то же время специалисты уверены, что справится со всем навалившимся Девам поможет отдых и осторожность. Вам предстоит подходить к каждому вопросу максимально сосредоточено, и только тогда вы сможете избежать провала.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.