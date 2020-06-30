Астрологи рассказали, кому звезды сулят прибыль и романтику в первой половине июля

Первые дни июля порадуют большинство представителей зодиакального созвездия. Ожидается прибыль, приятные новости в большом количестве. В эти дни полоса разочарований, в которой они крепко увязли, закончится так же внезапно, как и началась. С этого момента у них начнется новая жизнь.

Теперь представители избранных знаков Зодиака перестанут видеть все в черном цвете, и смогут восхититься разнообразием красок и оттенков окружающей действительности.

Весы

Наступает прекрасный период, чтобы заняться собой. Можно начинать диету, менять свою внешность или распорядок дня. На ближайшие дни не планируйте важных поездок и дел. Постарайтесь поменьше волноваться по пустякам.

Близнецы

Стоит заняться делами, которые уже давно заждались своей очереди. Звезды сулят в начале недели удачу во всех начинаниях. На выходных займитесь чем-то спокойным, например, чтением или рукоделием, постарайтесь отдохнуть.

Водолеи

В ближайшие дни стоит внимательно отнеситесь к документам, которые попадут вам в руки. Представители счастливого знака, пользуясь всеми привилегиями своего положения, смогут осуществить любые планы, достигнуть невероятных высот в любимом деле.

Козероги

Благоприятный период, чтобы наладить отношения со своей половинкой или встретить свою настоящую любовь. На работе не теряйте самоконтроля, а вне ее – наслаждайтесь жизнью. Если что-то не получается с первого раза – не сдавайтесь, приложите усилия и вы получите желаемое.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет непростой июль.