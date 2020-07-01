Астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака ждет насыщенное время

Гороскоп на второй месяц лета поведает про три знака Зодиака, для которых на первое место выйдет сфера материального. О том, чтобы у этих счастливчиков были все шансы на успех и богатство, позаботилась сама Вселенная.

Сворачивать горы в это время и поражать окружающим своим блеском будут три знака Зодиака.

Близнецы

Этому знаку Зодиака представится прекрасная возможность одержать победу над кем-то, возможно даже – не одну! Даже если доказывать свое превосходство не входит в его планы, ситуация может раз за разом подталкивать к этому, предоставляя ему шанс показать себя с самой выгодной стороны.

Лев

Этот знак будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами – просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Это хорошее время для того, чтобы Лев разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни.

Дева

Дело, которому Дева посвятила много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз – одним словом, успех в любом его виде. Успех мобилизует ее и заставит действовать активнее, ведь одно дело – видеть цель, а другое – чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет непростой июль.