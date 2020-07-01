Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет везение в июле

По словам специалиста, второй месяц лета для четверых представителей Зодиакального круга станет воистину судьбоносным.



Овен

Рожденным под этим знаком Зодиака посчастливится почувствовать на себе благосклонность звезд. Овны могут в ближайшее время рассчитывать на богатство, карьерный рост и даже открытие собственного дела.

Глоба уверяет, что все может воплотиться в жизнь лишь благодаря вам. Овнам предстоит пересмотреть взгляд на жизнь и проявить больше человеколюбия. Чуть ослабив свое упорство вы сможете рассчитывать на удачу.

Дева

Не менее успешный июлю звезды сулят и этому знаку Зодиака. Глоба предупреждает, что для достижения новых высот вам предстоит покинуть зону комфорта. Специалист уверен, что лишь перемены придут в вашу жизнь лишь после того, как вы проявите желание что-то изменить. Девам стоит показать себя с другой стороны в различных сферах жизни. По словах Глобы, благодаря этому вы сможете достичь успехов на работе.

Скорпион

Представители этого знака смогут буквально переродится в июле. Былые конфликты и проблемы будут исчезать просто на глазах, и за короткое время ваша жизнь пойдет на поправку. Проанализировав ситуацию вы сможете выйти победителем с любого конфликта и исправить допущенные ранее ошибки.

Водолей

Рожденные по этим знаком Зодиака наконец-то получат возможность проявить весь свой потенциал в июле. Вселенная поспособствует исполнению всех ваших задумок. Глоба уверен, что Водолеи получат уверенность в себе, что и станет залогом не только успешного второго месяца лета, но ближайшего будущего.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

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