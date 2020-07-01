В 2020 году жителей планеты ожидает еще несколько катастроф

Как сообщает Politeka.net, об этом предупредила известный астролог Василиса Володина.

По ее словам, 2020 год выдался богатый на редкие космические явления, которые можно условно назвать затмениями. Астролог уверена, что одно из них спровоцировало вспышку китайского вируса и мировую эпидемию.

"Затмения всегда разворачивают привычный ход событий (как общественных, так и личных) нежданным образом. Сметают и рушат наши планы", - отметила Василиса Володина.

Три из пяти осей катастроф в этом году Земля уже прошла, но еще две ожидают нас в ближайшем будущем, а именно с 31 августа по 4 сентября и с 30 ноября по 4 февраля. Как предупреждает астролог, они принесут резонансные события, которые сильно изменят жизнь всех людей.

Самые сильные потрясения ожидают рожденных под знаком Марса. Для них 2020 год станет особенно сложным из-за обилия конфликтов, травм и вызовов, которые могут отнять самое ценное. Василиса Володина советует таким людям проявлять максимальную осторожность в в любом занятии, а особенно - в спорте. Не лишним будет застраховаться.

По словам астролога, коридор затмений можно использовать и в свою пользу. Это хороший момент, чтобы вернуться к неудавшимся ранее планам и кардинально изменить свою жизнь к лучшему.

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