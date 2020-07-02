Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждут судьбоносные события в июле

По словам специалиста, четверым представителям Зодиакального круга нужно быть готовыми к переменам.

Рак



Глоба уверяет, что для Раков июль станет решающим месяцем не только в этом году, но, возможно, и во всей жизни. У вас появится шанс избавиться от всего лишнего, что мешает добиться успеха. Благосклонность Вселенной вы ощутите не сразу - начало месяца заставит вас немного понервничать, но после вы будете просто обречены на удачу. Глоба советует Ракам избавиться от страха и переживаний, ведь лишь они станут преградой на пути к желаемому.

Лев

Изменения в жизнь представителей этого знака Зодиака придут внезапно. Прежде всего вы заметите, как меняется ваше окружение - ненужные вам люди постепенно пропадут, а на их место придут личности, которые смогут позитивно повлиять на ваше будущее. Глоба предупреждает, что главной событие ждет вас в конце первой недели июля. Встреча с новым человеком может навсегда перевернуть вашу, а перемены будут исключительно в лучшую сторону.

Стрелец

Рожденных под этим знаком Зодиака Вселенная просто засыпет перспективными предложениями. Глоба призывает ни в коем случае не упустить момент и хвататься за предоставленные возможности. Ваши решения могут повлиять на будущее в работе и финансовое положение.

Bодолей

Водолеи получат уникальный шанс в июле изменить свою жизнь. Благодаря интуиции вы сможете не упустить тот момент, который сможет позитивно сказаться на вашем будущем. Глоба советует полностью положиться на внутреннее чутье.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.





