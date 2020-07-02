Оказывается, бродячие собаки бывают очень добрыми

В Батуми бездомный пес по кличке Купата прославился на весь интернет благодаря своему доброму сердцу и не характерным для собаки поступкам. Каждый день хвостатый герой переводит детей через пешеходный переход, а недавно даже обругал водителей, которые нарушали правила.

По сети разошлось видео, на котором видно, как Купата, что в переводе означает «Колбаса», освобождает пешеходный переход, чтобы по нему могли пройти воспитанники детсада. Пес лает на проезжающие мимо машины и следит, чтобы никто из водителей не мешал детям. Когда кто-то из водителей нарушает правила, Купата злится и начинает лаять еще громче.

Власти Батуми уже отметили старания бездомного пса и подарили ему будку с надписью: «Народный избранник». Кроме того, Купату полюбили местные жители – в интернете ему начали посвящать различные ролики, а на улицах города даже появилось граффити с изображением хвостатого героя.

В Украине тоже есть свои любимчики. Пользователи сети восхитились домашними животными известных украинских певиц и телеведущих – Даши Астафьевой, Светланы Лободы, Насти Каменских, Анны Седоковой, Леси Никитюк и MARUV. Знаменитости выложили фото своих питомцев в соцсети и они тут же заработлаи сотни лайков, особенно юзерам понравились сиба-ину бывшей солистки группы «NikitA» и белоснежная французская болонка Каменских.

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