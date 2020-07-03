Астрологи предупредили некоторые знаки Зодиака, что им нужно внимательнее отнестись к своему здоровью

Гороскоп на июль 2020 поведает о трех знаках Зодиака, здоровье которое окажется под угрозой в начале лета - начиная от депрессии и заканчивая риском получить травму. Астрологи подсказали, кому нужно беречь свое тело и разум в первый месяц лета.

Овен

Июль для многих представителей этого знака рискует стать месяцем головных болей напряжения. Из-за конфликтных и спорных ситуаций на работе и в семье может подскочить артериальное давление. В июльскую жару это особенно опасно.



Дабы не случилось чего-нибудь плохого, астрологи советуют поменьше нервничать и попить легкие успокоительные чаи.

Раки

Людям, рожденным в этом знаке Зодиака, в июле желательно придерживаться правильного питания - никакого фастфуда, полуфабрикатов, чипсов и другой вредной еды. Приветствуются диетическое мясо, овощи, фрукты, ягоды. Готовить желательно на пару либо можно запекать блюда.



Ведь эти знаки Зодиака рискуют именно в июле заработать язву желудка или проблемы с кишечником.

Козероги

Здоровье Козерогов в первый месяц лета может пошатнуться. Старые травмы напомнят о себе. Астрологи советует избегать лишних физических нагрузок вплоть до того, как вы избавитесь от медицинских проблем. При этом небесные светила будут благосклонны Козерогам в финансовой сфере, возможно получение дополнительной прибыли.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет непростой июль.



