Астрологи предупредили некоторые знаки Зодиака, что им нужно внимательнее отнестись к своему здоровью
Гороскоп на июль 2020 поведает о трех знаках Зодиака, здоровье которое окажется под угрозой в начале лета - начиная от депрессии и заканчивая риском получить травму. Астрологи подсказали, кому нужно беречь свое тело и разум в первый месяц лета.
Овен
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Июль для многих представителей этого знака рискует стать месяцем головных болей напряжения. Из-за конфликтных и спорных ситуаций на работе и в семье может подскочить артериальное давление. В июльскую жару это особенно опасно.
Дабы не случилось чего-нибудь плохого, астрологи советуют поменьше нервничать и попить легкие успокоительные чаи.
Раки
Людям, рожденным в этом знаке Зодиака, в июле желательно придерживаться правильного питания - никакого фастфуда, полуфабрикатов, чипсов и другой вредной еды. Приветствуются диетическое мясо, овощи, фрукты, ягоды. Готовить желательно на пару либо можно запекать блюда.
Ведь эти знаки Зодиака рискуют именно в июле заработать язву желудка или проблемы с кишечником.
Козероги
Здоровье Козерогов в первый месяц лета может пошатнуться. Старые травмы напомнят о себе. Астрологи советует избегать лишних физических нагрузок вплоть до того, как вы избавитесь от медицинских проблем. При этом небесные светила будут благосклонны Козерогам в финансовой сфере, возможно получение дополнительной прибыли.
Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.
Как сообщала Politeka, астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет непростой июль.