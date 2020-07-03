Если пропустить это явление сейчас, увидеть его больше не получится

В ночь на 4 июля жители Украины смогут наблюдать за редким небесным явление под названием Парад планет. Этим термином в астрологии называют то, когда все планеты Солнечной системы выстраиваются в ряд на одном участке неба по отношению к наблюдателям с Земли.

В этот раз, как сообщают ученые, парад будет полным, еще его называют великим. Это явление, когда по одну сторону от Солнца выстраиваются сразу все планеты. Такое происходит примерно раз в 170 лет!

Наблюдать за уникальным событием можно будет даже без телескопа. Правда, некоторые планеты увидеть не получится, например, Уран и Нептун, так как они располагаются очень далеко от Земли, и Меркурий, который слишком приближен к Солнцу.

А вот Юпитер и Сатурн будут четко видны даже без специальной техники – они появятся на небе уже сегодня в 22.00. Следующими на «парад» выйдут Марс (примерно в час ночи) и Венера (около 3.00).

Хоть другие планетные парады – мини (3 планеты), парад малых планет (4 планеты), большой (5 планет) – происходят довольно часто, явление, которое жителям Земли удастся наблюдать уже сегодня ночью, называют действительно уникальным.

Дело в том, что в этот день все планеты Солнечной системы — Марс, Юпитер, Сатурн, Земля, Венера, Меркурий, Уран, Нептун и даже «карлик» Плутон — выстроятся почти в идеально ровную линию. Последний раз такой Парад планет наблюдался в 1982 году, а следующий, как предполагают астрологи, произойдет не ранее 2161 года.

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