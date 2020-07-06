Для тех, кто мечтает о хаски, но живет в квартире

Хаски - одна из самых популярных пород собак, однако мало кто знает, что у этих удивительных созданий есть очень похожие, но более "компактные" родственники

Об этом, как передает Politeka, сообщает издание Clutch.

Хаски отличаются невероятной красотой, спокойным и дружелюбным характером и впечатляющими умственными способностями. Многие люди мечтают именно о таком питомце, но держать хаски в квартире - достаточно сложно. Хаски очень активные, жизнерадостные, игривые, и именно поэтому требуют много внимания, много места и частых прогулок.

В современных темпах жизни далеко не все могут себе позволить уделять столько времени и внимания своему питомцу, поэтому предлагаем ознакомиться с "альтернативным вариантом" породы.

Оказывается, существует "квартирный" мини-вариант хаски - это удивительная новая порода собак, которая называется аляскинский кли-кай.

Аляскинський кли-кай: особенности удивительной породы

Собаки этой породы появились случайно. Как-то раз к американской заводчице Линде Спарлин в руки попал аномально маленький песик породы сибирский хаски. Обычно взрослые хаски имеют вес от 15 до 25 килограммов, а этот песик весил всего 8 килограммов. Это объясняется тем, что произошла естественная мутация, из-за чего хаски остался карликовым.

С того момента заводчица начала работать над разведением породы собак мини-хаски, которых, кстати, и до сих пор порой именно так и называют.

Кли-кай похожи на хаски не только своей внешностью, но и характером, однако и он приобрел более "квартирные" черты. Эти собаки спокойные, забавные, дружелюбные, но не настолько активные и громкие, как хаски. Они более уравновешенные, покладистые, и прекрасно слушаются хозяина.

Максимальный вес кли-кая - 10 килограммов, рост - до 42 сантиметров.

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