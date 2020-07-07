Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых июль станет самым счастливым месяцем в 2020 году

Июль принесет много позитивных изменений и встреч большинству представителей зодиакального созвездия. Ожидаются яркие события, кардинальные изменения во многих сферах и море романтики.

Астрологи назвали главных везунчиков середины лета и рассказали, кому из них в июле планеты приготовили приятный сюрприз, пишет издание SlovoFraza.

Овен

Удачными станут для Овнов деловые переговоры, поиск новых и надежных партнеров, собеседования и свидания. Астрологи рекомендуют сдерживать свою агрессию и импульсивность, и тогда даже заклятые враги станут надежными союзниками. Все рабочие вопросы будут решаться быстро, решения принимать придется без долгих раздумий.

Раки

В июле есть все шансы выделиться среди других и получить полноценное внимание со стороны коллег, начальства и представителей противоположного пола. Возможно повышение по работе, новая должность или кардинальные изменения в личной жизни.

Львы

Львы добьются успеха и удовольствия от всего, что происходит вокруг. Для того, чтобы полностью очистить свою душу, придется немного потерпеть дискомфорт и вытащить всю грусть, печаль и разочарования наружу. Но это поможет избавиться от лишнего груза и четко определить свои приоритеты. Окружающие станут к вам добрее и мягче.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет непростой июль.