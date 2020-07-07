Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которые столкнутся со сложностями в любви

Всего специалист выделила четырех представителей Зодиакального круга, у которых не сложится в любовном плане в июле.

Лев

Уже начиная с первых дней июля судьба поставит ваши отношения под вопрос. Вам предстоит с максимальной осторожностью вести себя со второй половинкой, а если вы планировали устроить личную жизнь в это время - повремените. Володина уверяет, что июль вам нужно пережить без малейших конфликтов, так как все может закончиться плачевно.

Дева

Согласно прогнозу астролога, у Дев, которые постоянно контролируют свою вторую половинку, может пойти все наперекосяк. Специалист советует проявить взаимопонимание в отношениях, так как от этого будет зависеть ваша дальнейшая судьба.

Стрелец

Второй месяц лета внесет неприятные конфликты в вашу жизнь. Стрельцам предстоит посвятить все свое свободное время второй половинке. Астролог предупреждает, что недостаточное внимание к возлюбленному человеку может привести к расставанию.

Водолей

Неприятный период начинается и в жизни рожденных под этим знаком Зодиака. У вас появится соблазн пофлиртовать, или даже изменить своей второй половинке. Володина предупреждает, что такие порывы стоит пресекать с самого начала. Вам предстоит приготовиться к рискам, так как они могут перечеркнуть все ваши планы с любимым человеком. Один неверный шаг может стоить вам счастливого будущего.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет непростой июль.









