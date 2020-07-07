От желающих получить добавку не будет отбоя!

Чудесные хрустящие огурцы по-венгерски займут достойное место в вашем холодильнике



Итоговый результат может напомнить вам знаменитые огурчики "Верес", "Бондюэль". Для этого рецепта идеально подойдут маленькие огурцы - тогда они получатся максимально сладкими и хрустящими.

Можно приготовить так и кабачки!

Ингредиенты:

На 1 л банку:

5 шт душистого перца горошком;

5 шт черный перец горошком;

2 гвоздики;

1 ч. л. семена горчицы;

500 г огурцов.

Маринад (на 2 л банки):

850 мл воды;

30 г соли (1 ст. л с верхом);

175 г сахара (7 ст. л);

150 г уксуса 9%;

Приготовление:

На дно тары, в которой буду огурцы, положить специи. Сварить маринад, залить банки и поставить стерилизовать на 7-10 минут с момента закипания.

Для этого рецепта можно использовать и листья хрена, они придадут еще больше хрусткости огурцам.

Ранее мы сообщали, что бывшая работница школьной столовой выдала рецепт и хитрости во время приготовления оладий.

Прежде всего нужно знать, что если вы готовите оладьи на кефире, кефир обязательно должен быть комнатной температуры. В противном случае оладьи подняться не смогут и вы только переведете продукт.

Во-вторых, вы должны дать тесту "отдохнуть" как минимум 15 минут, а уже перед жаркой не нужно перемешивать его - это может лишить пышности наши будущие оладьи.

Третья хитрость заключается в том, что готовка проходит на среднем огне и с закрытой крышкой, а заметив пузырьки - переворачивайте оладьи.

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