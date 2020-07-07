Чудесные хрустящие огурцы по-венгерски займут достойное место в вашем холодильнике
Итоговый результат может напомнить вам знаменитые огурчики "Верес", "Бондюэль". Для этого рецепта идеально подойдут маленькие огурцы - тогда они получатся максимально сладкими и хрустящими.
Можно приготовить так и кабачки!
Ингредиенты:
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На 1 л банку:
- 5 шт душистого перца горошком;
- 5 шт черный перец горошком;
- 2 гвоздики;
- 1 ч. л. семена горчицы;
- 500 г огурцов.
Маринад (на 2 л банки):
- 850 мл воды;
- 30 г соли (1 ст. л с верхом);
- 175 г сахара (7 ст. л);
- 150 г уксуса 9%;
Приготовление:
На дно тары, в которой буду огурцы, положить специи. Сварить маринад, залить банки и поставить стерилизовать на 7-10 минут с момента закипания.
Для этого рецепта можно использовать и листья хрена, они придадут еще больше хрусткости огурцам.
Ранее мы сообщали, что бывшая работница школьной столовой выдала рецепт и хитрости во время приготовления оладий.
Прежде всего нужно знать, что если вы готовите оладьи на кефире, кефир обязательно должен быть комнатной температуры. В противном случае оладьи подняться не смогут и вы только переведете продукт.
Во-вторых, вы должны дать тесту "отдохнуть" как минимум 15 минут, а уже перед жаркой не нужно перемешивать его - это может лишить пышности наши будущие оладьи.
Третья хитрость заключается в том, что готовка проходит на среднем огне и с закрытой крышкой, а заметив пузырьки - переворачивайте оладьи.
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