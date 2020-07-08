Сооружение возрастом семь тысяч лет

Польские археологи обнаружили таинственную и не известную ранее древнюю систему рвов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Диалоги.

С высоты они выглядели как одно изображение похожее на геоглиф.

Рвы обнаружили благодаря картам Google Maps и Google Earth. После раскопок археологи сделали вывод, что объекты возрастом семь тысяч лет.

Подобного еще не находили на територии Польши, но схожие сооружения сохранились в других европейских странах: Венгрии, Чехии и Словакии.

Само сооружение похожее на траншеи вырытые в форме овалов вокруг центра, в некоторых местах сохранились земляные «мостики».

Ширина рвов составляла три метра, а глубина - два. Диаметр самого большого составляет 85 метров. Вероятно, древние племена рыли их с помощью костяных инструментов, требовало больших усилий и времени. Археологи рассказали, что раскопки в глинистой почве шли нелегко даже с современным оборудованием.

По словам специалистов, эти сооружения носили ритуальный характер. Но пока неизвестно, какие обряды там проводились. Также на месте раскопок нашли древесный уголь, который указывает на то, что внутри могли стоять здания, которые позже сгорели.

Ранее собщалось, что археологи провели раскопки на месте древнего храма и наткнулись на поражающую находку.

Раскопки проходили с разрешения властей и суда в Индии на месте древнего храма Раджанмабхуми в городе Айодхье. Данное место считается родным для индуистского бога Рамы.

В результате ученые нашли много ценных древних артефактов, и остатки святилища.

Напомним, ученые наткнулись на черный саркофаг с загадочной головой.

Также Politeka писала, что ученые наткнулись на военную базу библейского злодея.

Кроме того Politeka сообщала, что ученые раскрыли страшную тайну Тутанхамона спустя 3000 лет.