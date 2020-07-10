Астролог Tамара Глоба назвала знаки Зодиака, которых ждут трудности до конца лета

Всего специалист выделила четырех представителей Зодиакального круга, для которых летние месяцы будут настоящим испытанием.

Tелец

Три месяца лета выдадутся для вас не из легких. Астролог пророчит вам настоящую полосу испытаний из проблем и неурядиц. Проблемы ждут вас как на работе, так и в личной жизни. Тельцы лишатся поддержки звезд и в финансовой сфере. Глоба уверяет, что лето 2020 худшее время для вложений в новые проекты и вообще, любых финансовых сделок вам стоит избегать. Уже в начале осени Тельцы смогут почувствовать послабление, так что не унывайте.

Лев

Глоба советует представителям этого знака Зодиака не расслабляться летом. Отложив все дела и отправившись на отдых вы можете многое потерять на работе. Летние месяцы могут показаться вам настоящим адом, но испытания предоставленные судьбой лишь укрепят и так сильный нрав Львов. Если вы не опустите руки и встретите все проблемы во всеоружии, то уже под конец лета будет виден позитивный результат.

Весы

Еще одними неудачниками лета станут рожденные под знаком Весы. Глоба предупреждает, что буквально на каждом шагу вас будут ждать неприятности. Будьте бдительны на работе и в личной жизни - именно в этих сферах вас ждут неприятные сюрпризы. В итоге проблематичное лето поможет вам очиститься и начать новую жизнь.

Козерог

Лето проверит на прочность и козерогов. У вас начинается период, который заставит полностью изменить взгляд на жизнь. Глоба советует принять все испытание как должное, поскольку преодолев их вы выйдете на совсем новый уровень жизни.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

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