Астрологи назвали знаки зодиакального круга, которым очень повезет в августе
Август сулит удачу и вдохновение большинству знакам Зодиака. Месяц может принести интересные встречи и массу позитивных событий, однако важно контролировать эмоции и в некоторых случаях проявлять дополнительную осторожность.
Астрологи дали советы и подсказали, кому стоит быть бдительнее, а кому можно смело планировать важные дела.
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Телец
В самые первые дни августа Телец сможет выиграть приличную денежную сумму. Чтобы полученные деньги принесли удачу, не стоит пытаться обойти систему налогообложения. А также лучше отдать некоторую их часть на благотворительность и помощь малоимущим.
Неверным будет считать, что Тельцу деньги достаются просто так. Он – трудяга, который прилагает немалые усилия для своего обогащения и благополучия.
Рак
Середина августа подведет этот знак Зодиака к какому-то розыгрышу, который не стоит игнорировать. Весь секрет в том, что выигранная вещь станет источником денег и дохода.
Это будет или очень выгодная продажа, или аренда. Полученные деньги можно пустить на создание «фундамента» для своего дела. Поэтому не стоит отворачиваться от розыгрышей вещей, если астрологи пообещали деньги: иногда все не так прямо и просто.
Дева
Деве стоит обратить свое внимание на розыгрыши, где фигурируют в качестве призов драгоценные металлы. Этому знаку повезет в таком розыгрыше и выиграет он именно деньги, а не золото или серебро, но этот момент очень важен.
Стоит обходить стороной онлайн-игры. Интернет не только не принесет дополнительных денег, но и способен «отобрать» уже имеющиеся.
Напомним, что три знака Зодиака начнут новую жизнь в июле.
Как сообщала Politeka, астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет непростой июль.