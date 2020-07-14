О таком они могли лишь мечтать

Астрологи назвали знаки зодиакального круга, которым очень повезет в августе

Август сулит удачу и вдохновение большинству знакам Зодиака. Месяц может принести интересные встречи и массу позитивных событий, однако важно контролировать эмоции и в некоторых случаях проявлять дополнительную осторожность.

Астрологи дали советы и подсказали, кому стоит быть бдительнее, а кому можно смело планировать важные дела.

Телец

В самые первые дни августа Телец сможет выиграть приличную денежную сумму. Чтобы полученные деньги принесли удачу, не стоит пытаться обойти систему налогообложения. А также лучше отдать некоторую их часть на благотворительность и помощь малоимущим.

Неверным будет считать, что Тельцу деньги достаются просто так. Он – трудяга, который прилагает немалые усилия для своего обогащения и благополучия.

Рак

Середина августа подведет этот знак Зодиака к какому-то розыгрышу, который не стоит игнорировать. Весь секрет в том, что выигранная вещь станет источником денег и дохода.

Это будет или очень выгодная продажа, или аренда. Полученные деньги можно пустить на создание «фундамента» для своего дела. Поэтому не стоит отворачиваться от розыгрышей вещей, если астрологи пообещали деньги: иногда все не так прямо и просто.

Дева