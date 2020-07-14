Во время ремонтных работ археологов ждала неожиданная находка

В Мексике археологи обнаружили руины затерянного древнего города, причем находка была случайной и неожиданной, поскольку обнаружился город во время ремонтных работ на площади Конституции. Об этом сообщает BBC News, передает Politeka.net.

В Мексике, в столице государства Мехико, власти долгое время планировали ремонт в центре города – на площади Конституции. Наконец, в мае 2020 года ремонт был начат и продлился два месяца. Однако, в один из дней рабочие наткнулись на неожиданную находку – базальтовые плиты, которым по виду было около 500 лет.

В итоге, на место вызвали археологическую комиссию, к которой присоединились специалисты-историки университета Мехико, которые начали раскопки на месте обнаружения плит. Выяснилось, что базальтовые плиты были частью открытого пространства дворца ацтекского правителя Ашаякатля, который пришел к власти в 1469 году, правил 12 лет и стал отцом Монтесумы II, последнего императора ацтеков.

Цивилизация коренных жителей Мексики, как известно, пала в 15-16 веках под напором испанцев – конкистадоров, которые пришли завоевывать землю Америки. Дворец бывшего правителя Мексики стал домом для испанского завоевателя, короля Кортеса. Кортес прибыл в Мексику в 1518 году, а затем его войска пошли на осаду Теночтитлана – столицы древней цивилизации. Спустя три года конфликты, столица была разрушена.

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