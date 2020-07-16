Ученые сделали уникальное открытие

Космический аппарат Solar Orbiter приблизился к Солнцу на максимально близкое расстояние и заснял явление, о котором до сих пор ученые не знали. Сейчас снимки изучает NASA, об этом сообщает Европейское космическое агентство, пишет Politeka.net.

Международная космическая миссия Solar Orbiter под управлением Агентства США и Евросоюза была запущена в Космос 10 февраля 2020 года. На борту миссии шесть дистанционно управляемых телескопов, а также четыре устройства для слежения за пространством вокруг самого аппарата.

За три месяца было сделано уже несколько тысяч снимков, но самое главное – этот аппарат впервые в истории сделал снимки Солнца с ближайшего за всю историю астрономии расстояния, находится он в 77 миллионах километра от звезды – почти посередине между ней и Землей.

Благодаря этим снимкам, ученые смогли обнаружить новое явление на Солнце, которое временно назвали «очагом» и отмечают, что они даже не ожидали получить такие результаты прямо в начале работы космического аппарата. Тем более, что основное задание аппарата – сбор данных с наборов инструментов, благодаря которым будут собраны знания о происхождении солнечного ветра и потока заряженных частиц, которые влияют на всю солнечную систему.

В космическом агентстве уже отметили, что «очаги» - это миниатюрные «родственники» солнечных вспышек, которые мы можем наблюдать с Земли. Они в миллиарды раз меньше и находятся почти везде на поверхности солнца.

Сейчас астрономы точно не понимают природу «очагов», однако уже существуют теории, что они могут способствовать одному из самых загадочных явлений – коронарному нагреванию. Речь идет о солнечной короне – самом отдаленном слое атмосферы Солнца, который простирается на миллионы километров. Его температура значительно выше, чем на поверхности звезды и достигает более миллиона градусов. Десятилетия исследований не дали четкого понимания механизмов нагрева солнечной короны.

Европейские ученые надеются, что решат загадку температуры наружного слоя солнечной атмосферы благодаря новым данным с аппарата Solar Orbiter. Кроме приближенных снимков, он способен измерить магнитное поле на части Солнца, недоступной с Земли.

Напомним, что ученые открыли тайну уникального цветного астероида, секрету сотни тысяч лет: «Покраснели из-за…»

Как писала Politeka, названы самые опасные дни в июле, как украинцам спастись от удара

Также Politeka писала, что огромный астероид приближается к Земле, названы опасные даты