Кинологи назвали породы собак, которые станут идеальным компаньоном

Международная кинологическая ассоциация назвала породы собак, которые признаны в мире самыми послушными. Они демонстрируют развитое социальное поведение, могут стать лучшим другом для человека и легко поддаются дрессуре, быстро усваивают команды и навыки социального взаимодействия с людьми.

Оценивать интеллектуальные возможности собаки сложно, однако, нетрудным тестом для домашних животных служит их способность запоминать и выполнять команды хозяина. Какие породы самые дружелюбные и послушные, вы узнаете в статье Politeka.net.

Колли

Колли - собака с очень добрым и открытым характером, это лучший друг детей и умный компаньон для любого человека. Что касается помощи человеку, здесь колли нет равных. В современном обществе, помощь животного уже давно сводится не только к выпасу скота или охране участка от мелких хищников.

Их мягкий, дружелюбный характер позволяет им гармонично вливаться в любую семью, выражая большую преданность и чувствуя внутреннее состояние хозяев. Во многом, они оказывают и психологическую помощь, так как всегда готовы поддержать своей любовью и теплотой в трудную минуту. Несмотря на то, что это далеко но не бойцовская собака, она будет защищать хозяина или его ребенка с самоотверженностью.

Леонбергер

Леонбергер обладает прекрасным характером и отличными способностями к обучению. Благодаря этому из них получаются великолепные сторожа, спасатели, поводыри и семейные домашние питомцы. Среди самых ценных качеств породы: уравновешенность и спокойствие; дружелюбие по отношению к людям и другим домашним животным; послушание; недоверие и настороженность по отношению к чужим людям; бесстрашие и преданность.

К детям леонбергер относится с любовью и заботой. Он никогда не обидит ребенка, как из своей семьи, так и из чужой. На его попечение можно смело оставлять детей, пес с удовольствием будет играть с ними и вместе с тем оберегать.

Шелти

Шелти очень веселые, подвижные, игривые и в то же время интеллигентные и не навязчивые - если хозяин не расположен к играм и забавам, они отойдут в сторону, не станут мешать, а дождаться когда у любимого владельца найдется минутка, чтобы обратить на них внимание. шелти подойдут любой семье - удержать их на прогулках могут и дети, и пожилые люди, они подстроятся под любой распорядок дома, в котором живут.

Единственное, что шелти переносят плохо - это одиночество, они очень привязываются к людям и тоскуют без их присутствия в доме.

Бордер-колли

Бордер-колли – наблюдательные добродушные трудяги с чрезвычайно миролюбивым характером. Бесцельному лежанию на коврике английские овчарки всегда предпочтут выполнение какого-нибудь ответственного поручения или интенсивную тренировку на свежем воздухе. Работа для этих собак не рутина, а смысл жизни, поэтому не стоит пытаться переделать энергичного бордера в «диванного горожанина».

Бордер-колли не считаются агрессивными собаками, но определенное недоверие к незнакомцам животные все же испытывают.

Немецкая овчарка

У собаки хорошо развит инстинкт защиты своих близких. Эти собаки хорошо ладят с детьми и другими животными, при условии, что первое знакомство произошло еще в щенячьем возрасте. Взрослая собака вряд ли примет нового четвероногого члена семьи, хотя при вмешательстве профессионального кинолога и эту проблему можно решить.



Немецкая овчарка – это и полицейский, и нянька, и компаньон, товарищ и верный защитник. Стоит помнить, что данная порода не подойдет вам, если вы много работаете и часто уезжаете. Собака будет грустить по хозяину, что может негативно отразиться на ее поведении.

Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.

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