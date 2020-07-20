Все очень просто и вкусно!

Вкуснейший пломбир является одним из самых упоминаемых лакомств среди тех, кто ностальгирует по Советскому Союзу

Однако, чтобы его попробовать снова, не обязательно мечтать вернуться жить в те времена или создать некое подобие СССР в наше время Достаточно просто приготовить мороженное по рецепту, который использовался советскими технологами, передает Clutсh.

Для приготовления мороженого понадобятся качественные продукты без растительных компонентов и лишних добавок.

Необходимо взять 300 мл охлажденных ультрапастеризованных сливок 33%-й жирности, 150 гр охлажденного цельного сгущенного молока с сахаром жирностью 8,5%, полчайной ложки ванилина или около чайной ложки без горки натурального ванильного сахара, а также немного свежих ягод для украшения.

Способ приготовления:

Сливки необходимо тщательно взбить с сахаром и ванилином. Для этого сливки нужно вылить в чистый сухой стакан для взбивания, взбить блендером сначала на небольшой скорости, чтобы продукт не разбрызгивался, а затем увеличить скорость до максимума. Сбивать до тех пор, пока не получится пышная масса с рельефной поверхностью.

Затем во взбитые сливки по одной столовой ложке добавляют сгущенное молоко, каждый раз перемешивая массу уже ручным венчиком, чтобы смесь не потеряла пышность.

После этого заготовку пломбира необходимо вылить в форму или другую посудину объемом один – полтора литра, закрыть крышкой и убрать в морозилку с температурой -18 градусов на три-пять часов, пока масса не достигнет желаемой консистенции.

Перед тем, как подавать мороженое, его необходимо вынуть из холодильника и дать постоять при комнатной температуре 5-10 минут, не снимая крышку. Затем пломбир можно украсить ягодами и шоколадом.

Лакомство готово к употреблению.

Отметим еще тот момент, что остатки мороженого следует хранить в морозилке не больше недели.

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