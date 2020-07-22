Астрологи в гороскопе на август назвали знаки Зодиака, которые преуспеют во многих начинаниях

Гороскоп на август сулит для избранных знаков Зодиака неожиданные моменты в разных сферах жизни. Для большинства представителей зодиакального созвездия это будет благоприятный и удачный месяц в творческом аспекте и любовных отношениях. Однако и тут есть своих нюансы, твердит именитый астролог Павел Глоба.

Именитый астролог назвал четыре знака Зодиака и дал каждому из них совет, пишет Slovofraza.

Овен

Овен получит идеальную возможность раскрыть свой потенциал и показать окружающим лучшие качества. Астролог говорит, что в августе вам не придется сдерживаться, чтобы не попасть в неприятные ситуации. Пришло время отключить тормоза, начать экспериментировать и участвовать в самых дерзких авантюрах.

Дева

У Девы в конце лета тоже появится свой ангел-хранитель, поэтому можно смело раскрепоститься и экспериментировать. Если вы привыкли во всем осторожничать, планировать и продумывать каждый шаг, вам пора расслабиться! Астролог считает, что пришло время отпустить себя и начать вкушать жизнь по полной.

Скорпион

В августе вам посчастливится по-максимуму продемонстрировать окружающим свою профессиональную мощь. Если вы раньше остерегались конкурентов, боясь вступать с ними в открытую схватку, забудьте об этом! Астролог рекомендует заводить полезные знакомства и окружать себя сильными и влиятельными людьми.

Водолей

Астропрогноз говорит, что в этом месяце вы будете полны гениальных идей и творческого огня, за счет чего действительно можете создать нечто уникальное. Если вам не хватает веры в себя и вы боитесь совершить ошибку, отпустите эти страхи и переживания!

Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.

Как сообщала Politeka, астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет непростой июль.