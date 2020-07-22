Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые могут испытывать трудности с финансами в августе

Специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, которым стоит быть внимательней.

Овен

Легкомысленное отношение к деньгам может сыграть с вами злую шутку. Глоба предупреждает, что несмотря на стабильный заработок вы можете очутиться в долгах. Специалист советует избегать спонтанных растрат и тщательней просчитывать бюджет.

Рак



Несмотря на умение обращаться с деньгами, представители этого знака Зодиака тоже находятся в опасности. Глоба уверяет, что в августе вас ждет заманчивое предложение или покупка, от которой нужно отказаться. Необдуманные операции с финансами могут довести Раков до нищеты.



Стрелец

Представители этого знака Зодиака не отличаются умением экономить и накапливать, поэтому август 2020 года станет для них настоящим испытанием. Глоба советует представителям этого знака Зодиака забыть о растратах и задуматься о накоплении сбережений. Если вы все же проигнорируете предупреждение, то можете остаться без копейки в кармане.

Рыбы

Глоба советует рожденным под этим знаком Зодиака взяться за голову в августе, иначе вы не только лишитесь привлекательных возможностей, но также станете фигурантом в чьем то списке должников. Специалист рекомендует обойтись без кредитов, неоправданного риска и спонтанности в этот период. Только благодаря рациональности и вы сможете преодолеть финансовые трудности в августе.

Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.

Как сообщала Politeka, астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет непростой июль.