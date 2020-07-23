Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет благоприятное время в августе

По словам специалиста, четыре представителя Зодиакального круга смогут решить накопившееся проблемы.



Близнецы

Последний месяц лета станет для вас идеальным периодом, чтобы разобраться как с мелкими, так и с крупными неприятностями. Володина советует не зацикливаться на отдыхе, а приложить максимум усилий для налаживания своей жизнь. Начиная с первых дней августа вы должны закрыть все вопросы, которые накопились до этого. Кроме того, Близнецы имеют все шансы на успех в новых начинаниях.

Рак

С началом августа вы забудете о всех жизненных проблемах. Это время станет роковым для Раков, так как они смогут по-новому взглянуть на свою жизнь и получат шанс что-то в ней изменить в лучшую сторону. Володина советует Ракам быть менее эмоциональными - лишь благодаря хладнокровию и вашей мудрости вы сможете достичь желаемого.

Весы



Не мене удачным август станет и для рожденных под этим знаком Зодиака. Володина уверяет, что Весы получат шикарную возможность значительно улучшить жизнь. Специалист советует ни секунды не колебаться в принятии решений. Это позволит наладить обстановку на работе и в личной жизни.

Стрелец

Среди счастливчиков лета оказались и Стрельцы. Проблемы и неурядицы, которые уже успели вам надоесть сойдут на нет и вы получите шанс все исправить. Володина советует не бояться брать на себя ответственность в любых вопросах. Вы можете смело браться за реализацию сложного проекта, успех которого перекроет прошлые проигрыши и позволит вам вырваться в лидеры.

Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.

Как сообщала Politeka, астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет непростой июль.