Астрологи в гороскопе на август рассказали о трех знаках Зодиака, которые могут повернуть свою жизнь в новом направлении
Гороскоп на август 2020 сулит некоторым знакам Зодиака невероятные и приятные потрясения. Последний месяц лета готовит для этих счастливчиков новые начала в разных жизненных сферах - от любви до карьеры и денег.
У трех знаков Зодиака начнется светлая полоса исполнения желаний, именно им улыбнутся звезды и подарят хороший билет в будущее.
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Козероги
В этот период перед Козерогом будут стоять только две задачи: принимать с благодарностью подарки судьбы и жить счастливо. Такие периоды бывают не часто, поэтому Козерогам надо в это время побольше отдыхать и позволять себе приятные шалости.
Август станет месяцем для развития и изменений: экспериментируйте, испытывайте себя и откажитесь от привычных методов работы.
Львы
Для того чтобы Вселенная помогла исполнить мечты Льва, ему самому нужно было хорошо поработать. Если на работе все складывается замечательно, то связь с второй половинкой кажется шаткой. Поэтому эффект новизны и возрождения можно задействовать здесь.
Кроме того, в августе наступает время сказочных исполнений мечты, к которой Лев шел очень долго, но уверенно и смело.
Раки
Раков судьба побалует как никогда, принесет в жизнь неожиданный подарок, который подведет к исполнению мечты. Для того чтобы все получилось, Ракам почти ничего не нужно делать.
В конце лета у этого знака Зодиака появится мужество, силы и огромное желание отбросить прошлое в сторону и просто начать все с нуля.
Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.
Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.