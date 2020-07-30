Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август будет богатым на события



Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, которым нужно выложиться по максимуму в этот период.



Овен

Для рожденных под этим знаком Зодиака последний месяц лета станет идеальным временем. Уже с первых дней августа вы поймете, что настал ваш час. Овны будут чувствовать себя как рыба в воде, а все, за что они не возьмутся - обречено на успех. Глоба советует не потерять предоставленный Вселенной шанс и отдать все сили в августе. В итоге вы сможете значительно улучшить жизнь в лучшую сторону.

Tелец

Август для Тельцов может показаться непростым временем уже с первых дней. Привычное спокойствие сойдет на нет и погрузитесь в водоворот событий. Глоба предупреждает, что в этом нет ничего плохого, и если вы встретите это время подготовленными, то можете рассчитывать на успешное окончание лета.

Лев

А вот представители этого знака Зодиака будут чувствовать себя в августе довольно неплохо. Благодаря большому количеству событий Львы получат шанс выбирать самые перспективные и в итоге значительно повлиять на свое будущее. Глоба рекомендует проявить себя на работе и не обратить особенное внимание личной жизни.

Bодолей

Еще одними обреченными на активный август стали Водолеи. Такой период будет очень неудобным для вас. Глоба советует не опускать руки, когда вам покажется, что весь мир против вас. Водолеям стоит перебороть свои страхи и лень, и лишь тогда они заметят значительное улучшение дел на работе и в личной жизни.





Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.