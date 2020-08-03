Астрологи рассказали в гороскопе на август про самые везучие знаки Зодиака в последний месяц лета

Конец лета станет очень важным для многих знаков Зодиака в финансовом плане. Возможны интересные предложения о работе, возврат долгов и гонораров, а также некоторым совершенно неожиданно может упасть с неба дополнительный заработок.

Астрологи рассказали, для кого из знаков Зодиака август будет особенно удачным в финансовом плане, об этом пишет СТБ.



Телец

Последний месяц лета будет очень благоприятен в финансовом плане для Тельцов. На работе им могут поручить серьезное задание. Их финансовый гороскоп на август гласит: если они проявят профессионализм и нестандартный подход к решению проблем и задач, им может перепасть солидная премия.

Близнецы

Близнецам доход могут принести авантюры и риски. В последний месяц лета можно и нужно рисковать, потому что звезды будут на стороне этого знака Зодиака. Финансовый гороскоп на август советует Близнецам доверять своей интуиции, ведь она не сможет их подвести.





Дева

Представителей этого знака Зодиака ждет очень благоприятный финансовый период. Им могут доверить серьезный проект, который может принести компании огромную прибыль. Финансовый гороскоп на последний месяц лета для них гласит: если справитесь с проектом и успешно реализуете его, то вам деньги упадут в руки.

Весы

В сфере финансов в августе Весы будут реальными везунчиками. Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов. Финансовый гороскоп на август предупреждает их не зазнаваться и не тратить сразу заработанные деньги, потому что к концу месяца можете остаться ни с чем.

Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.