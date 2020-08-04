Исторический турецкий телесериал "Великолепный век" завоевал любовь миллионов зрителей благодаря образу украинки Хюррем-султан

Роксолану сыграла обворожительная актриса Мерьем Узерли.

Такой ли красоткой украинская пленница султана была на самом деле?

До наших дней сохранилось немало работ художников тех времен.

Вот так живописцы изображали Хюррем-султан:

Согласно историческим данным, украинку звали Анастасией или Александрой. Попав в гарем, султан наделил ее именем Хюррем, что переводится как "веселая", "радостная".

Современники писали, что Роксолана, хоть и не была красавицей, но обладала совершенно уникальным обаянием и харизмой, способными покорить сердце каждого.

На картинах прошлого можно увидеть, что это была пухлая женщина с острым носом и большими глазами.

Также мы сообщали, что 36-летняя Мерьем Узерли регулярно удивляет поклонников новыми образами.

В одном из своих последних постов в Insyagram актриса сфотографировалась в легком черном платье, который едва прикрыл ее идеальное тело. Знаменитая Роксолана с широкой улыбкой и растрепанными волосами позировала на стуле, опершись руками о спинку и слегка изогнувшись.

Подол платья задрался и обнажил ее колено, плечи же прикрывают лишь тоненькие бретельки. Можно заметить, что Мерьем не надела бюстгальтер.

Напомним, что Мерьем Узерли поразила нежностью в новом трогательном образе: «Чистая красота!».

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