Исторический турецкий телесериал "Великолепный век" завоевал любовь миллионов зрителей благодаря образу украинки Хюррем-султан

Роксолану сыграла обворожительная актриса Мерьем Узерли.

Такой ли красоткой украинская пленница султана была на самом деле?

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До наших дней сохранилось немало работ художников тех времен.

Вот так живописцы изображали Хюррем-султан:

Согласно историческим данным, украинку звали Анастасией или Александрой. Попав в гарем, султан наделил ее именем Хюррем, что переводится как "веселая", "радостная".

Современники писали, что Роксолана, хоть и не была красавицей, но обладала совершенно уникальным обаянием и харизмой, способными покорить сердце каждого.

На картинах прошлого можно увидеть, что это была пухлая женщина с острым носом и большими глазами.

Также мы сообщали, что 36-летняя Мерьем Узерли регулярно удивляет поклонников новыми образами.

В одном из своих последних постов в Insyagram актриса сфотографировалась в легком черном платье, который едва прикрыл ее идеальное тело. Знаменитая Роксолана с широкой улыбкой и растрепанными волосами позировала на стуле, опершись руками о спинку и слегка изогнувшись.

Подол платья задрался и обнажил ее колено, плечи же прикрывают лишь тоненькие бретельки. Можно заметить, что Мерьем не надела бюстгальтер.

Напомним, что Мерьем Узерли поразила нежностью в новом трогательном образе: «Чистая красота!».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли озадачила округлившимся животиком: «Ты в положении?».

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли показала, как выглядят ее постаревшие родители: редкие фото.


 