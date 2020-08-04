Исторический турецкий телесериал "Великолепный век" завоевал любовь миллионов зрителей благодаря образу украинки Хюррем-султан
Роксолану сыграла обворожительная актриса Мерьем Узерли.
Такой ли красоткой украинская пленница султана была на самом деле?
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До наших дней сохранилось немало работ художников тех времен.
Вот так живописцы изображали Хюррем-султан:
Согласно историческим данным, украинку звали Анастасией или Александрой. Попав в гарем, султан наделил ее именем Хюррем, что переводится как "веселая", "радостная".
Современники писали, что Роксолана, хоть и не была красавицей, но обладала совершенно уникальным обаянием и харизмой, способными покорить сердце каждого.
На картинах прошлого можно увидеть, что это была пухлая женщина с острым носом и большими глазами.
Также мы сообщали, что 36-летняя Мерьем Узерли регулярно удивляет поклонников новыми образами.
В одном из своих последних постов в Insyagram актриса сфотографировалась в легком черном платье, который едва прикрыл ее идеальное тело. Знаменитая Роксолана с широкой улыбкой и растрепанными волосами позировала на стуле, опершись руками о спинку и слегка изогнувшись.
Подол платья задрался и обнажил ее колено, плечи же прикрывают лишь тоненькие бретельки. Можно заметить, что Мерьем не надела бюстгальтер.
Напомним, что Мерьем Узерли поразила нежностью в новом трогательном образе: «Чистая красота!».
Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли озадачила округлившимся животиком: «Ты в положении?».
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