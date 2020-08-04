В состав рецепта входят простые ингредиенты, которые вы сможете приобрести почти в любом магазине 

Кто же в летнюю пору откажется от стаканчика вкуснейшего мороженого? Чтобы приготовить самое вкусное шоколадное мороженое, нужно всего три ингредиента – молоко, сливочное масло и шоколад. 
 
Но для того, чтобы не только охладится, но и насладится вкусом десерта вам стоит покупать эти продукты с максимальной жирность. Шоколад в данном рецепте почти не имеет значения: вы можете выбрать любой, который вам нравиться. 

Для приготовления понадобится: 
  • Молоко - 100 мл
  • Сливочное масло - 80 г
  • Молочный шоколад - 90 г

Способ приготовления: 

Прежде всего вам нужна глубокая емкость, в которую нужно поместить все ингредиенты и отправить ее в микроволновку. После подогрева, масло должно растаять, а молоко нагреться. Не нужно доводить смесь до кипения! 

Далее займитесь шоколадом: натрите плитку на крупной терке и залейте его разогретой смесью с микроволновки. Все нужно тщательно перемешать блендером до полного растаяния шоколада.

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Готовую массу поместите в морозилку приблизительно на 40 минут. После того как все начнет застывать, еще раз взбейте получившеюся массу. Готово! 

Подавать десерт лучше всего с натертым сверху шоколадом или сгущенкой.

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