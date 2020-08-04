Но для того, чтобы не только охладится, но и насладится вкусом десерта вам стоит покупать эти продукты с максимальной жирность. Шоколад в данном рецепте почти не имеет значения: вы можете выбрать любой, который вам нравиться.

В состав рецепта входят простые ингредиенты, которые вы сможете приобрести почти в любом магазине Кто же в летнюю пору откажется от стаканчика вкуснейшего мороженого? Чтобы приготовить самое вкусное шоколадное мороженое, нужно всего три ингредиента – молоко, сливочное масло и шоколад.

Для приготовления понадобится:

Молоко - 100 мл

Сливочное масло - 80 г

Молочный шоколад - 90 г

Способ приготовления:

Прежде всего вам нужна глубокая емкость, в которую нужно поместить все ингредиенты и отправить ее в микроволновку. После подогрева, масло должно растаять, а молоко нагреться. Не нужно доводить смесь до кипения!

Далее займитесь шоколадом: натрите плитку на крупной терке и залейте его разогретой смесью с микроволновки. Все нужно тщательно перемешать блендером до полного растаяния шоколада.

Готовую массу поместите в морозилку приблизительно на 40 минут. После того как все начнет застывать, еще раз взбейте получившеюся массу. Готово!

Подавать десерт лучше всего с натертым сверху шоколадом или сгущенкой.

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился идеальным для лета рецептом курицы: "Очень вкусно!".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво научил, как правильно готовить "ту самую" карбонару: "Без сливочного масла и...".