Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые могут рассчитывать на прибыль в августе

По словах специалиста, шанс разбогатеть получать только четыре представителя Зодиакального круга.

Близнецы

Финансовая неопределенность наконец-то закончится у рожденных под этим знаком Зодиака. Глоба уверяет, что денежная удача настигнет Близнецов только под конец месяца. Вас ждет выгодное предложение на работе, от которого вы не должны отказываться. Именно эта сделка станет залогом дальнейшего финансового благополучия.

Дева

Вам могло показаться, что последнее время деньги не идет к вам в руки, но последний месяц лета все изменит. Астролог уверяет, что звезды готовя вам в августе сюрприз. Для этого Девам не стоит расслабляться, и максимально выложиться на работе. В итоге вы не только избавитесь от нежелательных растрат, но и значительно приумножите свою бюджет. Единственным препятствием на пути к обогащению будет ваша лень, о которой в этот период Глоба советует забыть.



Стрелец

Не менее удачным месяцем в денежном плане станет август и для рожденных по этим знаком Зодиака. Уникальный шанс разбогатеть Стрельцы получат ближе к концу лета. Глоба уверяет, что благодаря вашей упорности и новым идеям увеличить прибыль не составит вам труда. В то же время астролог предупреждает, что Стрельцам нужно избегать ненужных растрат, и попытаться сохранить деньги.

Рыбы

Еще одним денежным счастливчиком августа стали Рыбы. У вас не будет колоссальной прибыли, но все придет со временем. Глоба советует повременить с большими покупками и задуматься о вложениях. В итоге вы сможете обеспечить себе безбедное будущее.

Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.





