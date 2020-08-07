Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет в августе

Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, кому стоит начинать радоваться.

Овен

Август станет сказочным периодом для представителей этого знака Зодиака. Астролог уверяет, что Овнам будет везти буквально во всем. У вас появится шанс добиться небывалых успехов на работе, а в личной жизни вас ждет идиллия. Глоба советует не опасаться ошибок, так как любые ваши начинания обречены на успех.

Рак

Еще одним везунчиком августа стал Рак. Рожденные под этим знаком Зодиака за короткое время могут кардинально изменить свою жизнь - Вселенная будет всячески вам в этом помогать. Глоба рекомендует максимально проявить себя в любимых сферах жизни. Крупно повезет одиноким Ракам, которым посчастливится наконец-то встретить родственную душу.

Козерог

Вам может показаться, что удача в последнее время покинула вас, но август все поставит на свои места. Уже с первых дней последнего летнего месяца вы заметите, как ваша жизнь меняется к лучшему. Глоба советует выбрать одну цель на этот период, и не отвлекаться на прочие мелочи.



Водолей

Представителям этого знака Зодиака Вселенная предоставила особый подарок: все действия Водолеев будут не только удачными, но и продуктивными. Астролог советует заняться личной жизнью, так как именно там у вас больше всего проблем. На протяжении августа вам будет гораздо проще найти общий язык с людьми и вернуть страсть и взаимопонимание в отношения со второй половинкой.

Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.