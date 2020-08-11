Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в августе безмерно повезет

Астрологи в гороскопе на август 2020 года рассказали о том, что некоторые знаки Зодиака могут встретить свою настоящую любовь до конца августа. Романтическая встреча может произойти совершенно неожиданно, и новый человек может стать самым близким, кардинально изменив их жизнь.

Об этом сообщает издание SlovoFraza.

Овны



Большинство представителей этого знака не настроены на новые серьезные отношения, но готовы допустить флирт, чтобы затянулись раны недавних разочарований. Звезды сулят новые знакомства, романтическую атмосферу, избавление от комплексов. А вот осень может принести Овнам настоящие и серьезные отношения.

Тельцы

Звезды придадут им смелости и решительности, и Тельцы отправятся на встречу с человеком, который сразу вызовет очень сильные чувства. Возможно, придется сделать первый шаг самостоятельно и пригласить человека на свидание. Поборов свои собственные страхи, Тельцы получат в награду возможность создать новые счастливые отношения.

Стрельцы

Вспыхнут чувства и звезды рекомендуют просто пойти на поводу у эмоций и наслаждаться романтическими свиданиями. Однако не стоит обольщаться, это всего лишь любовное приключение, которое не приведет к серьезным отношениям. Лучше всего будет остаться просто друзьями и не создавать сложную ситуацию.

Водолеи

Водолеи не настроены в конце лета на романтический лад, но в их жизнь ворвется любовь. Новая встреча произойдет внезапно, а человек окажется уникальным и интересным и очарует Водолея с первых секунд. Стоит отложить важные дела и пойти на свидание, так как увлеченность может перерасти в серьезные отношения.

Напомним, что четыре знака Зодиака кардинально изменят жизнь до конца лета.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.